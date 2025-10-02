Группа «Сказки Андерсона» исполнит хиты Jethro Tull на «Квартирнике»

По пятницам дважды в месяц эфир ROCK FM (95.2) становится местом живой музыки и разговоров по душам в программе «Квартирник». 3 октября в 19:00 ведущий приглашает слушателей в звуковое путешествие по истокам рок‑классики. В студии выступит группа «Сказки Андерсона» — официальный трибьют известного британского коллектива из 1970-х Jethro Tull. Об этом сообщила Life.ru пресс-служба «Мультимедиа холдинга».

Иэн Андерсон и Мартин Барр. Обложка © Wikipedia / Snafje

Группа была сформирована в 2024 году специально для фестиваля 1974fest. Тогда их выступление оставило неизгладимое впечатление у фанатов и солиста Jethro Tull Иэна Андерсона.

«Мы продолжаем серию квартирников, потому что программа очень нравится нашим слушателям. Мы постоянно получаем отзывы и письма, где они выражают желание услышать новые трибьюты. А формат квартирников делает нас всех – радиостанцию, современные группы и аудиторию ROCK FM – ближе, создавая прекрасную атмосферу», — сказал программный директор Радио ROCK FM Александр Фуковский.

Группу «Сказки Андерсона» можно будет услышать в эфире 3 октября, а затем для желающих будет доступна видеоверсия на сайте радиостанции в разделе «Квартирник». Там собралась солидная коллекция с записями трибьютов на другие известные группы: Shocking Blue, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Queen, Джимми Хендрикса, Dire Straits и другие.

Напомним, что радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники в апреле этого года. Теперь дважды в месяц туда приходят легенды русского рока и молодые кавер-коллективы, чтобы припомнить и спеть классические хиты.