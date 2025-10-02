Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 14:25

Лихая погоня в Липецке обернулась гибелью 16-летнего школьника

В Липецке умер подросток, раненный полицейским при преследовании автомобиля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Липецке умер подросток, который получил огнестрельное ранение в ходе преследования сотрудниками ДПС. О гибели школьника сообщили в региональном следственном комитете. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

В ночь на 20 сентября трое подростков, двигаясь на автомобиле без номеров, нарушили ПДД, проезжая мимо поста. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой сотрудник ДПС произвёл предупредительный выстрел, а затем открыл огонь по колёсам. В итоге 16-летний пассажир получил ранение и был госпитализирован.

«Подросток был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — рассказали в СК.

Родители других ребят – водителя и пассажира – были привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Один в реанимации, шестеро задержаны: В Махачкале подростки толпой чуть не забили сверстников
Один в реанимации, шестеро задержаны: В Махачкале подростки толпой чуть не забили сверстников

Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Приморском крае, где 16-летний подросток скончался на автобусной остановке. Подростку внезапно стало плохо на улице Красногвардейской в городе Спасске-Дальнем. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, однако к их прибытию юноша умер.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar