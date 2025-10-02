Лихая погоня в Липецке обернулась гибелью 16-летнего школьника

В Липецке умер подросток, который получил огнестрельное ранение в ходе преследования сотрудниками ДПС. О гибели школьника сообщили в региональном следственном комитете. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

В ночь на 20 сентября трое подростков, двигаясь на автомобиле без номеров, нарушили ПДД, проезжая мимо поста. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой сотрудник ДПС произвёл предупредительный выстрел, а затем открыл огонь по колёсам. В итоге 16-летний пассажир получил ранение и был госпитализирован.

«Подросток был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — рассказали в СК.

Родители других ребят – водителя и пассажира – были привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

