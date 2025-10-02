Украинец откусил кусок полицейской машины при задержании в Польше

В польском воеводстве Мазовецком произошёл инцидент с участием агрессивно настроенного гражданина Украины, который при задержании откусил часть уплотнителя полицейского автомобиля. Об этом сообщило польское издание RMF 24 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошёл 28 сентября, когда полиция получила вызов о пьяном украинце, угрожавшем двум соотечественникам. Прибывшие на место стражи порядка столкнулись с сопротивлением — даже в салоне патрульного автомобиля задержанный продолжил агрессивные действия, повредив зубами уплотнитель двери и лакокрасочное покрытие.

В полиции отметили, что впервые столкнулись с таким способом повреждения служебного транспорта. В отношении украинца, ранее уже имевшего проблемы с законом, возбуждено уголовное дело, а пограничная служба рассматривает вопрос о его депортации из страны.

Ранее сообщалось, что польская полиция задержала в Варшаве двух иностранных граждан — 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску — по подозрению в управлении беспилотником в районе официальных резиденций президента и премьер-министра страны.