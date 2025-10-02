Песков: Запад боится говорить о ядерных технологиях для Киева — и слава Богу

Запад даже боится заикнуться о возможной передаче ядерных технологий Украине, что, конечно, положительно воспринимается Кремлём. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«По-моему, об этом даже боятся говорить. И слава Богу, что боятся», — сказал Песков в ответ на вопрос, а не захотят ли страны Запада в какой-то момент вооружить Киев чем-нибудь ядерным.

Ранее Песков также заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают рабочие контакты, однако ответа от президента США Дональда Трампа на инициативу Владимира Путина по сохранению ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока нет.