2 октября, 15:06

Депутат Госдумы Аксененко исключил перегибы при изъятии пустующих квартир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Showtime.photo

Новый законопроект предлагает чёткие критерии, по которым жилплощадь может получить статус пустующей и перейти в собственность государства. Никто не собирается перегибать палку, речь не о мелких долгах. Закон будет ориентироваться на реальные признаки отсутствия жизни в квартире. Ключевой показатель — прекращение потребления коммунальных ресурсов, пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«То есть, минимум в течение года счётчик не крутил воду и свет, и показатели не менялись. Кроме того, должны присутствовать признаки запустения: выбитые окна и двери, но главное — отсутствие жильцов»,рассказал депутат в беседе с «Постньюс.

Аксененко допускает, что для воплощения инициативы будет создана специальная комиссия, чтобы избежать произвола. Её задача — сверить задолженности, проверить отсутствие жильцов и опросить соседей, прежде чем принимать решение о переводе квартиры в государственную собственность.

Ранее в России предложили передавать в собственность государства пустующие квартиры. Эксперимент начнётся с Крайнего Севера, где стоит полно так называемых «мёртвых» домов. При этом у владельцев останется возможность объявиться, чтобы погасить задолженности или отказаться от жилья.

