1 октября, 14:36

В России предложили передавать пустующие квартиры государству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ evgeniykleymenov

Депутаты и сенаторы подготовили законопроект, согласно которому пустующие квартиры могут передаваться в собственность государства. Первым регионом для эксперимента предлагают сделать Крайний Север, где особенно остро стоит проблема так называемых «мертвых» домов.

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, речь идет о жилье, где собственники годами не платят налоги и коммунальные услуги, а квартиры приходят в упадок и создают угрозу соседям.

«Мы предложили применять принцип признания квартир пустующими именно для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, потому что именно там проблема стоит наиболее остро», — пояснил парламентарий в комментарии «РБК Недвижимость».

Он подчеркнул, что право собственности не будет аннулироваться автоматически. У владельцев сохранится возможность заявить о себе, погасить задолженность или добровольно отказаться от квартиры. В случае отказа жилье перейдет в муниципальную собственность и сможет использоваться для очередников, социального найма или продажи через торги.

Проблема пустующего жилья особенно заметна в северных и малых населённых пунктах, где многие квартиры брошены после оттока жителей. По данным экспертов, такие дома не только портят облик регионов, но и ускоряют разрушение многоквартирных зданий, создавая аварийные ситуации. Ранее власти обсуждали возможность включения подобных квартир в программу реновации или использования их для переселения граждан из аварийного фонда.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Марина Фещенко
