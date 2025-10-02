Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные поставки вооружений не способны переломить ситуацию на фронте.

«Очевидным также остаётся тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет. Ни одно оружие не может кардинально поменять ход течения событий», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

С начала конфликта Киев получает военную помощь от США, стран НАТО и ЕС. Речь идёт о системах ПВО, танках, дальнобойной артиллерии и боеприпасах. Недавно обсуждались и поставки истребителей F-16, однако сроки их появления на фронте постоянно сдвигаются.

В Москве утверждают, что западные поставки лишь затягивают конфликт, но не влияют на общий баланс сил. Подобные заявления звучали и раньше: российские власти неоднократно отмечали, что «чудо-оружия» у Украины нет и быть не может.