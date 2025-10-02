Warner Bros. готовит почву для возвращения в Россию

Кинокомпания Warner Bros. подала заявку на регистрацию товарного знака в России, охватывающую широкий спектр товаров и услуг. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно информации Роспатента, заявка поступила 10 августа 2025 года из Калифорнии и включает регистрацию по 13 классам Международной классификации товаров и услуг. В перечень входят электронное оборудование, ювелирные изделия, канцелярские товары, одежда, игрушки, телекоммуникационные и образовательные услуги, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Решение о регистрации бренда было принято 18 сентября 2025 года.

Также сегодня стало известно, что бренд одежды Uniqlo регистрирует сразу десять новых брендов в России. Речь идёт о линейках одежды и обуви Ezy, Steteco, UT Uniqlo и Heattech. Также компания хочет застолбить за собой русский слоган «Безграничные возможности одежды», приложение для подбора образов StyleHint и бренд по вторичному использованию одежды Re.Uniqlo.