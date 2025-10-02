Латвия запретила въезд актёру Станиславу Садальскому

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете на въезд в страну для российского актёра Станислава Садальского. Об этом она сообщила в своей публикации в социальной сети Х.

«Я приняла решение включить гражданина РФ ​​Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в Латвию на неопределённый срок», — заявила глава латвийского внешнеполитического ведомства.

По её словам, ограничения применены в рамках части второй статьи 61 латвийского закона об иммиграции.

Ранее Life.ru сообщал, что латвийская прокуратура повторно завела уголовное дело для расследования гибели баскетболиста Яниса Тиммы. Теперь на допрос могут вызвать его бывшую супругу — певицу Анну Седокову. Если она откажется, то и ей могут запретить въезд в республику.