Фанатам «Острых козырьков» приготовиться: «Клан Шелби» вернётся на экраны

Телеканал BBC и стриминговый сервис Netflix объявили о начале работы над продолжением культового сериала «Острые козырьки». Информацию о проекте сообщил Deadline.

Согласно неподтверждённым данным, создатель оригинального сериала Стивен Найт вернётся к работе над проектом, а Киллиан Мерфи выступит в роли исполнительного продюсера.

Действие новых сезонов, предположительно, развернётся в 1953 году и будет посвящено послевоенному Бирмингему и новой генерации семьи Шелби. Важно отметить, что данная информация пока не получила официального подтверждения от правообладателей и может быть преждевременной.

