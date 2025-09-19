Актриса из сериала «Острые козырьки» выйдет на сцену театра в Москве

8 октября в Москве откроется 35-й сезон «Покровка.Театра». В торжественный день зрители смогут насладиться спектаклем «Вечно живые», роль Антонины Монастырской в котором исполнит известная российская актриса Дина Корзун, сыгравшая в сериале «Острые козырьки» и выступавшая на сцене Королевского национального театра в Лондоне.

К новому сезону театр подошёл под названием «Покровка.Театр». Ко встрече со зрителями готовится и театральный особняк. Его официальное открытие запланировано на 25 октября. Кроме того, команда театра подготовила к старту юбилейного сезона медиа-проект с участием всей труппы.

«Сейчас, спустя годы, вступая на сцену «Покровка.Театр», я чувствую радость, потому что во время репетиций уже успела полюбить коллектив артистов спектакля «Вечно живые»!», — цитирует Дину Корзун 360.ru.