2 октября, 15:20

Рэпер-зожник TRUEтень впал в кому из-за передозировки

Mash: Рэпер TRUEтень, пропагандирующий ЗОЖ, попал в больницу из-за передозировки

Рэпер TRUEтень. Обложка © VK / TRUEТЕНЬ

Рэпер TRUEтень, известный приверженностью здоровому образу жизни, попал в больницу из-за передозировки запрещёнными еществами. Тарас Мехряков (настоящее имя артиста) был экстренно госпитализирован 25 сентября в критическом состоянии и впал в кому, сообщает Telegram-канал Mash.

После госпитализации рэпер провёл сутки на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Представители артиста уже сообщили об отмене его концертов в нескольких городах России, включая Смоленск, Брянск, Орёл и Ростов.

Примечательно, что TRUEтень активно продвигает идеи трезвости и выступает против употребления наркотических веществ. В настоящее время состояние музыканта стабилизировано, и он переведён в реабилитационный центр для дальнейшего восстановления.

Ранее Life.ru рассказал, что в Саратовской области девятилетний мальчик стал жертвой наркотической зависимости, к которой его пристрастила собственная мать. Ребёнок неоднократно переносил передозировки. В настоящее время он находится в больнице.

