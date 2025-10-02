Рэпер-зожник TRUEтень впал в кому из-за передозировки

Рэпер TRUEтень, известный приверженностью здоровому образу жизни, попал в больницу из-за передозировки запрещёнными еществами. Тарас Мехряков (настоящее имя артиста) был экстренно госпитализирован 25 сентября в критическом состоянии и впал в кому, сообщает Telegram-канал Mash.

После госпитализации рэпер провёл сутки на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Представители артиста уже сообщили об отмене его концертов в нескольких городах России, включая Смоленск, Брянск, Орёл и Ростов.

Примечательно, что TRUEтень активно продвигает идеи трезвости и выступает против употребления наркотических веществ. В настоящее время состояние музыканта стабилизировано, и он переведён в реабилитационный центр для дальнейшего восстановления.

