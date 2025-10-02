Валдайский форум
Регион
2 октября, 16:17

Финляндия и Швеция работают над мерами на случай полного блэкаута

В Финляндии и Швеции власти начали готовиться к возможным отключениям света в случае полного блэкаута. Об этом пишет издание Iltalehti со ссылкой на представителей крупных энергетических компаний стран. Меры прорабатваются из-за произошедших отключений света весной текущего года на Пиренейском полуострове.

«Мы должны быть готовы к ситуации, когда значительная часть страны может погрузиться во тьму», — пояснил гендиректор электросетевой компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

Чиновники предлагают разработать схемы, чтобы отключение света не стало тотальным из-за погоды или технологических ошибок. Для этого, как предлагается, нужно наладить партнёрство между соседними странами.

Напомним, весной Испания и Португалия столкнулись с перебоями в электроснабжении и сбоями в работе систем связи. Энергетический кризис затронул также Андорру и некоторые регионы Франции. В Испании из-за блэкаута полностью остановилось железнодорожное сообщение

Татьяна Миссуми
