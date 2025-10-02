Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 16:04

Путин отреагировал на блоковые замашки в мировой политике

Путин назвал блоковые замашки в мировой политике анахронизмом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал блоковый подход в международных отношениях как безнадёжно устаревшую модель, не соответствующую современным реалиям. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что создание военно-политических альянсов, изначально ориентированных на противостояние, потеряло свою актуальность в современном многополярном мире.

«Вопрос времени»: Путин заявил о тщетных попытках Запада управлять миром
«Вопрос времени»: Путин заявил о тщетных попытках Запада управлять миром

Ранее Путин выразил уверенность в том, что на Западе постепенно осознают невозможность достижения стратегического поражения Российской Федерации. Путин констатировал, что любые попытки достичь стратегического поражения России изначально обречены на провал.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar