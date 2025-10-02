Путин отреагировал на блоковые замашки в мировой политике

Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал блоковый подход в международных отношениях как безнадёжно устаревшую модель, не соответствующую современным реалиям. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что создание военно-политических альянсов, изначально ориентированных на противостояние, потеряло свою актуальность в современном многополярном мире.

Ранее Путин выразил уверенность в том, что на Западе постепенно осознают невозможность достижения стратегического поражения Российской Федерации. Путин констатировал, что любые попытки достичь стратегического поражения России изначально обречены на провал.