Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 16:01

«Поверить невозможно»: Путин сделал заявление о «нападении» России на НАТО

Путин: Россия не собирается нападать на НАТО, подобные утверждения — чушь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» категорически отверг возможность российского нападения на НАТО, назвав подобные утверждения абсурдными и направленными на введение в заблуждение граждан европейских стран.

Российский лидер подчеркнул, что сама идея агрессии против Североатлантического альянса не выдерживает никакой критики.

«Россия собирается нападать на НАТО в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», — подчеркнул Путин о добавил, что эти утверждения — чушь.

«Дойдёт даже до тугодумов»: Путин сделал заявление о планах Запада на Россию
«Дойдёт даже до тугодумов»: Путин сделал заявление о планах Запада на Россию

Также в ходе своего выступления Владимир Путин сказал, что модель миропорядка, основанная на гегемонии одной страны, неизбежно потерпит крах, это — лишь вопрос времени. Глава РФ напомнил, что все попытки США добиться абсолютно господства в мире оказались тщетны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин на «Валдае»
  • Путин
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar