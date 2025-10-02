«Поверить невозможно»: Путин сделал заявление о «нападении» России на НАТО
Путин: Россия не собирается нападать на НАТО, подобные утверждения — чушь
Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» категорически отверг возможность российского нападения на НАТО, назвав подобные утверждения абсурдными и направленными на введение в заблуждение граждан европейских стран.
Российский лидер подчеркнул, что сама идея агрессии против Североатлантического альянса не выдерживает никакой критики.
«Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», — подчеркнул Путин о добавил, что эти утверждения — чушь.
Также в ходе своего выступления Владимир Путин сказал, что модель миропорядка, основанная на гегемонии одной страны, неизбежно потерпит крах, это — лишь вопрос времени. Глава РФ напомнил, что все попытки США добиться абсолютно господства в мире оказались тщетны.
