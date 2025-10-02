Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 16:10

Путин заявил, что украинского конфликта не было бы при президентстве Трампа

Обложка © ТАСС / AP/ Susan Walsh

Российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что вооружённого конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы в период обострения ситуации у власти в США находился бы нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления президента на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я согласен с Трампом, что украинского конфликта можно было бы избежать. Если бы наши отношения с тогдашней администрацией, байденовской, складывались бы по-другому», — сказал Путин.

Президент поддержал позицию главы Белого дома относительно возможностей предотвращения кризиса, отметив разный характер отношений Москвы с администрациями действующего и предыдущего президентов США.

«Уймитесь»: Путин посоветовал Западу заняться своими проблемами
Ранее Путин констатировал неизбежность краха гегемонистской модели мирового устройства, подчеркнув, что «провал такой затеи был вопросом только времени». Российский лидер отметил, что ни одна сила в мире не обладает способностью осуществлять глобальное управление и диктовать универсальные нормы поведения суверенным государствам. Он также акцентировал значение культурно-исторических особенностей различных государств, указав, что в современных условиях ни одна страна не готова принимать правила, разработанные без учёта её специфики.

