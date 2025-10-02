Путин заявил, что украинского конфликта не было бы при президентстве Трампа
Обложка © ТАСС / AP/ Susan Walsh
Российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что вооружённого конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы в период обострения ситуации у власти в США находился бы нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления президента на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я согласен с Трампом, что украинского конфликта можно было бы избежать. Если бы наши отношения с тогдашней администрацией, байденовской, складывались бы по-другому», — сказал Путин.
Президент поддержал позицию главы Белого дома относительно возможностей предотвращения кризиса, отметив разный характер отношений Москвы с администрациями действующего и предыдущего президентов США.
Ранее Путин констатировал неизбежность краха гегемонистской модели мирового устройства, подчеркнув, что «провал такой затеи был вопросом только времени». Российский лидер отметил, что ни одна сила в мире не обладает способностью осуществлять глобальное управление и диктовать универсальные нормы поведения суверенным государствам. Он также акцентировал значение культурно-исторических особенностей различных государств, указав, что в современных условиях ни одна страна не готова принимать правила, разработанные без учёта её специфики.
