Российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что вооружённого конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы в период обострения ситуации у власти в США находился бы нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления президента на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я согласен с Трампом, что украинского конфликта можно было бы избежать. Если бы наши отношения с тогдашней администрацией, байденовской, складывались бы по-другому», — сказал Путин.

Президент поддержал позицию главы Белого дома относительно возможностей предотвращения кризиса, отметив разный характер отношений Москвы с администрациями действующего и предыдущего президентов США.