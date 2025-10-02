Путин: Нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять всем миром

Российский лидер Владимир Путин заявил о невозможности установления монополярного мира под чьим-либо управлением. Такое заявление он сделал в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Да, могущество США и их союзников в конце двадцатого века достигло пика. Но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать. <…> Попытки были, но они все закончились неудачей», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин прокомментировал заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на НАТО. Президент в очередной раз категорически отверг эти инсинуации, назвав их абсурдными и нужным исключительно для того, чтобы морочить головы европейским налогоплательщикам и избирателям.