2 октября, 16:30

Песков назвал опасным симптомом заявления США об ударах вглубь России

Обложка © Life.ru

В Кремле расценили заявления американских официальных лиц о возможности нанесения ударов по территории России как крайне опасную тенденцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1».

«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замеченным в Москве, мы его заметили», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее на Западе заявили, что администрация США готова передавать Украине разведывательную информацию для целеуказания ракет дальнего радиуса действия по объектам топливно-энергетического комплекса России. Сообщается, что президент Дональд Трамп подписал документ, санкционирующий подобное содействие со стороны американских спецслужб и Пентагона. Также Вашингтон призвал другие страны НАТО последовать его примеру.

