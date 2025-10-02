Валдайский форум
2 октября, 16:30

Путин ответил на его сравнение с императором Александром I

Путин сказал, что не ощущает себя Александром I

Владимир Путин. Обложка © Life.ru, © Wikipedia / George Dawe

В ходе общения с участниками XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению» глава государства России Владимир Путин объяснил разницу между своей должностью и статусом императора Александра I. Таким образом он отреагировал на вопрос о его сравнении с императором.

«Не ощущаю. Александр I был императором, а я — избранный народом президент на определённый срок. Александр I объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию», — пояснил Путин.

Также в процессе выступления Владимир Путин призвал страны Запада воздержаться от угроз и провокаций в сторону России. Он напомнил, что страна всегда готова дать молниеносный ответ любому её на собственный суверенитет.

