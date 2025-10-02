«У меня ещё много топоров»: Избитая модель бежала из России от экс-министра Хубутии

Модель Юлия Ван сообщила, что покинула Россию вместе с ребёнком после новых угроз от бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия.

Она опубликовала в Instagram (запрещённая в РФ соцсеть, принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией) запись, сделанную во время заседания суда по продлению меры пресечения. На аудио мужчина, находящийся под домашним арестом, говорит: «Передай, что у меня ещё много топоров!».

«Опять всё бросаю и бегу в страхе, так как мне вновь угрожает гражданин "ХМ". Благодарю за понимание и поддержку в этот трудный момент! Я устала жить в страхе и бояться за свою жизнь», — написала модель.

В июне сообщалось, что он частично возместил ущерб, но угрозы не прекратились.