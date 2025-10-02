«У меня ещё много топоров»: Избитая модель бежала из России от экс-министра Хубутии
Модель Юлия Ван покинула Россию из-за угроз бывшего министра Хубутия
Обложка © Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России) / juliavan29
Модель Юлия Ван сообщила, что покинула Россию вместе с ребёнком после новых угроз от бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия.
Она опубликовала в Instagram (запрещённая в РФ соцсеть, принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией) запись, сделанную во время заседания суда по продлению меры пресечения. На аудио мужчина, находящийся под домашним арестом, говорит: «Передай, что у меня ещё много топоров!».
«Опять всё бросаю и бегу в страхе, так как мне вновь угрожает гражданин "ХМ". Благодарю за понимание и поддержку в этот трудный момент! Я устала жить в страхе и бояться за свою жизнь», — написала модель.
Михаил Хубутия известен как предприниматель и бывший чиновник. В начале 2000-х он занимал пост министра торговли Московской области. Позже возглавлял Союз армян России, был президентом Московской торгово-промышленной палаты, участвовал в благотворительных и культурных проектах. Однако его имя неоднократно оказывалось в скандальных хрониках, связанных с бизнесом и личной жизнью. Так, 24 апреля Михаил Хубутия пришёл в подмосковный дом к бывшей возлюбленной Юлии Ван и жестоко избил её обухом топора, затем скрылся с места происшествия. Девушка получила травмы ног, перелом кисти и ушибы по всему телу, её госпитализировали. Позже мужчина сознался в содеянном и пришёл в полицию с повинной. Тогда же завели уголовное дело, а бизнесмена отправили под домашний арест.
В июне сообщалось, что он частично возместил ущерб, но угрозы не прекратились.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.