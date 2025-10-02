Нет «клиньев Гудериана» или «прорывов Рыбалко: Путин заявил об эволюции роли танков
Президент России Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях в современной тактике применения бронетехники. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».
«Теперь уже нет этих «клиньев Гудериана» или «прорывов Рыбалко», как было во время Второй мировой войны. Сейчас танки используются совсем по-другому. Не для того, чтобы рассекать и прорывать оборону противника, а для того, чтобы поддерживать пехоту, причём с закрытых позиций. Тоже нужно, но это всё-таки немножко другое», — отметил он.
