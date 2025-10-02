Президент России Владимир Путин заявил, что многие жители Европы уезжают в Россию из-за давления западных гендерных практик.

«Даже скорее не по политическим, а по ценностным соображениям люди приезжают, особенно из европейских стран побольше. Потому что там гендерный терроризм, я бы так сказал, в отношении детей. Очень многих это не устраивает, и люди ищут тихие гавани для этого», — сказал Путин на заседании клуба «Валдай».

В последние годы в Европе активно продвигаются инициативы по защите прав ЛГБТ-сообщества и внедрению гендерного образования в школах. В ряде стран школьные программы включают уроки по вопросам гендерной идентичности, а в некоторых государствах легализованы операции по смене пола для несовершеннолетних при согласии родителей.

Российские власти называют эти процессы «чуждыми ценностями» и противопоставляют им традиционную модель семьи. Путин и другие представители руководства страны не раз подчёркивали, что Россия видит себя как «тихую гавань» для тех, кто ищет сохранения классических норм.