Путин назвал Си Цзиньпина другом

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, подчеркнув, что между ними сложились доверительные личные отношения. Об этом российский лидер сообщил, комментируя детали своего недавнего визита в Китай.

«Мы в Китае приветствуем восстановление и нормализацию российско-американских отношений. Если от нас что-то зависит, будем всячески этому способствовать», — передал слова Си Цзиньпина президент РФ, выступая на пленарной сессии «Валдая».

Напомним, что сегодня, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвящённый 80-летию окончанию Второй мировой войны. Российский лидер принял участие в мероприятии в качестве главного гостя. По его словам, парад прошёл просто блестяще. Во время своего визита Путин провёл 17 встреч с зарубежными лидерами.