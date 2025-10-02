Россиянам рассказали, почему пароли и фото документов нельзя хранить в телефоне

Специалисты МВД России разработали рекомендации по защите конфиденциальной информации, хранящейся в мобильных устройствах. Соответствующие разъяснения были опубликованы в официальном Telegram-канале управления по борьбе с киберпреступностью ведомства.

Эксперты советуют хранить сканы паспортов, СНИЛС и банковских карт в защищённых облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией, а не в памяти телефона. Для управления паролями рекомендуется использовать специальные менеджеры или офлайн-хранилища вместо заметок и браузеров.

«Скан паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав или банковских карт — настоящая находка, которая может быть использована для получения неправомерного доступа к аккаунтам, создания фейков или в социальной инженерии. Лучше всего такие файлы хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД также рекомендуют регулярно очищать историю сообщений от банковских данных и использовать резервное копирование чатов с последующим удалением чувствительной информации с устройства. Особое внимание уделяется защите рабочих документов и контактов, которые могут быть использованы для фишинговых атак.

Ранее в МВД РФ предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники используют голосовое подтверждение номера паспорта для похищения денег. Как сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью, первичный звонок обычно является ложным и направлен на создание психологического давления — преступники имитируют угрозы взлома аккаунта или оформления доверенности, чтобы вызвать панику у жертвы.