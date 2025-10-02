Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством политика и активиста Чарли Кирка в США.

«Это отвратительное злодеяние, тем более в прямом эфире, мы все это видели. Это ужасно выглядело. Я приношу свои соболезнования семье господина Кирка, мы сочувствуем и сопереживаем», — сказал президент.

Путин отметил, что Кирк выступал за традиционные ценности. Те же, которые приехал защищать Майкл Глосс, и отдал за это жизнь в качестве российского солдата. Глава государства добавил, что убийство политика — это признак глубокого раскола в обществе.

«В США нет необходимости нагнетать обстановку вовне, потому что политическое руководство пытается навести порядок внутри», — сказал президент.

Как сообщал Life.ru, Чарли Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею 10 сентября во время массового мероприятия в кампусе университета Юты. А Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, на момент смерти парню был всего 21 год. Герой, несмотря на своё происхождение был неудобен для властей США, при этом в Штатах его гибель тщательно замалчивалась. Информация просочилась лишь через год.