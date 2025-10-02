Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 20:14

Бывший нападающий Ротора и Факела Максим Бондаренко погиб в 44 года

Максим Бондаренко. Обложка © Telegram / СК «Ротор»

Максим Бондаренко. Обложка © Telegram / СК «Ротор»

Бывший нападающий футбольного клуба «Ротор» Максим Бондаренко трагически погиб на 45-м году жизни. Печальное известие подтвердила пресс-служба волгоградского клуба.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года. Спортивный клуб «Ротор» выражает искренние соболезнования родственникам и близким Максима», — говорится в сообщении.

Причины смерти не раскрываются. Бондаренко был воспитанником «Ротора» и защищал его цвета с 1998 по 2004 год. Помимо волгоградской команды футболист выступал за воронежский «Факел», калининградскую «Балтику» и южно-сахалинский «Сахалин». В одном из розыгрышей Кубка России он вместе с игроком ЦСКА Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись четыре раза.

21-летний воспитанник «Арсенала» трагически погиб после неудачного удара головой в матче
21-летний воспитанник «Арсенала» трагически погиб после неудачного удара головой в матче

Ранее Life.ru рассказывал, что игрок ХК Люблино скончался прямо во время матча в рамках Ночной хоккейной лиги в Москве. Прибывшая на лёд бригада скорой помощи уже ничего не смогла сделать.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar