Бывший нападающий Ротора и Факела Максим Бондаренко погиб в 44 года
Максим Бондаренко. Обложка © Telegram / СК «Ротор»
Бывший нападающий футбольного клуба «Ротор» Максим Бондаренко трагически погиб на 45-м году жизни. Печальное известие подтвердила пресс-служба волгоградского клуба.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года. Спортивный клуб «Ротор» выражает искренние соболезнования родственникам и близким Максима», — говорится в сообщении.
Причины смерти не раскрываются. Бондаренко был воспитанником «Ротора» и защищал его цвета с 1998 по 2004 год. Помимо волгоградской команды футболист выступал за воронежский «Факел», калининградскую «Балтику» и южно-сахалинский «Сахалин». В одном из розыгрышей Кубка России он вместе с игроком ЦСКА Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись четыре раза.
Ранее Life.ru рассказывал, что игрок ХК Люблино скончался прямо во время матча в рамках Ночной хоккейной лиги в Москве. Прибывшая на лёд бригада скорой помощи уже ничего не смогла сделать.
