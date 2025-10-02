Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 19:16

Результаты будут: Путин намекнул на разработку нового гиперзвукового оружия

Путин допустил, что у России появится новое гиперзвуковое оружие

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин допустил, что у нашей страны может появиться новое гиперзвуковое оружие. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«У нас могут появиться другие системы. Мы ничего не забыли, работа идёт, результаты будут», — сказал он.

Путин: НАТО может разместить в Финляндии ядерное оружие без разрешения

Ранее Владимир Путин прокомментировал вопрос с появлением дронов в небе Дании, в шутку пообещав больше не отравлять их ни туда, ни в условную Португалию. После этого уже в серьёзной манере напомнил, что Россия не обладает беспилотниками, которые могли бы достигнуть Копенгагена или Лиссабона.

Юрий Лысенко
