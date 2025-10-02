На Украине внезапно пропал мэр Киева Виталий Кличко

В Киеве внезапно пропал мэр столицы Виталий Кличко. Из-за этого проведение Совета обороны перенесли на понедельник, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник», – написал Ткаченко в соцсетях.

На данный момент нет данных, где находится градоначальник и по каким причинам он отсутствует. В связи с этим все текущие вопросы обороны украинской столицы будут решаться позже.

