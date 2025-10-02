Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 19:50

На Украине внезапно пропал мэр Киева Виталий Кличко

Глава Киевской ГВА Ткаченко сообщил о пропаже мэра Виталия Кличко

Виталий Кличко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Виталий Кличко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

В Киеве внезапно пропал мэр столицы Виталий Кличко. Из-за этого проведение Совета обороны перенесли на понедельник, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник», – написал Ткаченко в соцсетях.

На данный момент нет данных, где находится градоначальник и по каким причинам он отсутствует. В связи с этим все текущие вопросы обороны украинской столицы будут решаться позже.

Превративший Киев в выгребную яму Кличко устроил модную фотосессию на фоне развалин
Превративший Киев в выгребную яму Кличко устроил модную фотосессию на фоне развалин

Ранее Life.ru рассказывал, как подозреваемый в хищении 25 млн для ВСУ бизнесмен избил велосипедиста в Киеве. Сначала его поместили под домашний арест, однако позднее повторно задержали, квалифицировав его действия по статье об оставлении лица в опасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar