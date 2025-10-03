Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 21:18

Путин вспомнил, как показывал Си Цзиньпину крейсер Аврора в Петербурге

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал на «Валдае», как однажды показывал крейсер «Аврора» председателю КНР Си Цзиньпину во время его визита в Санкт-Петербург. По словам российского лидера, для китайского коллеги это было важно, и посещение стало частью живого, неформального общения.

«Мы поехали на катере, проезжаем мимо «Авроры», он спрашивает: «О, это Аврора?» Я говорю: да, хочешь заедем? – и мы зашли», – поделился Путин, отметив, что такие моменты живого у диалога у лидеров случаются редко.

Глава государства признался, что был во многих странах мира, но почти ничего там не видел, ведь такие поездки проходят по определённому маршруту: аэропорт — самолёт — зал для мероприятий.

«Очень редко появляются моменты, когда с коллегой о чем-то сидишь и разговариваешь», — добавил российский президент.

Глава государства подчеркнул, что кроме Си Цзиньпина у него много комфортных собеседников, с которыми можно вести живую дискуссию, в том числе премьер Индии Нарендра Моди и другие глубокие и интересные люди на постсоветском пространстве.

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал Си Цзиньпина своим другом и отметил доверительные отношения между ними. Президент России подчеркнул, что во время визита в Китай они обсуждали и перспективы восстановления российско-американских отношений.

Юния Ларсон
