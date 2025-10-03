Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 22:58

В Санкт-Петербурге призвали увеличить число женских туалетов в России

Депутат Цивилёв предложил Минстрою увеличить число женских туалетов в России

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв предложил увеличить количество женских туалетов в местах массового скопления людей. Он хочет изменить устаревшие нормы, которые приводят к длинным очередям. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

Цивилёв обратился в Минстрой из-за жалоб жительниц и гостей города. После начала нового театрального сезона многие сталкиваются с проблемами в театрах, аэропортах и спортивных аренах. Женщинам в очередях приходится ждать 15-20 минут, тогда как мужские туалеты почти пустые, сказал он.

Депутат отметил, что действующие нормы не учитывают, что женщины проводят в туалетах в 1,5–2,5 раза больше времени. Он предложил три изменения: ввести расчёт пропускной способности для объектов с 500 и более посетителями; закрепить соотношение женских туалетов 2:1 для новых зданий и разработать рекомендации по модернизации существующих санитарных узлов.

Цивилёв надеется, что данные меры помогут создать комфортную городскую среду в России.

Григорий Лепс заявил, что мужчинам сложно понять женщин
Григорий Лепс заявил, что мужчинам сложно понять женщин

Кстати, недавние исследования показали, что в России женщины раньше мужчин обретают чувство самостоятельности. Российские девушки ощущают себя независимыми от родителей в среднем в 22 года, тогда как юноши достигают психологической зрелости лишь к 24,5 годам. При этом лишь чуть более половины граждан страны ощущают себя абсолютно самостоятельными людьми.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar