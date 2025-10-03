В Санкт-Петербурге призвали увеличить число женских туалетов в России

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв предложил увеличить количество женских туалетов в местах массового скопления людей. Он хочет изменить устаревшие нормы, которые приводят к длинным очередям. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

Цивилёв обратился в Минстрой из-за жалоб жительниц и гостей города. После начала нового театрального сезона многие сталкиваются с проблемами в театрах, аэропортах и спортивных аренах. Женщинам в очередях приходится ждать 15-20 минут, тогда как мужские туалеты почти пустые, сказал он.

Депутат отметил, что действующие нормы не учитывают, что женщины проводят в туалетах в 1,5–2,5 раза больше времени. Он предложил три изменения: ввести расчёт пропускной способности для объектов с 500 и более посетителями; закрепить соотношение женских туалетов 2:1 для новых зданий и разработать рекомендации по модернизации существующих санитарных узлов.

Цивилёв надеется, что данные меры помогут создать комфортную городскую среду в России.

