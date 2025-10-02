Мужчинам крайне сложно понимать женские предпочтения, заявил народный артист России Григорий Лепс во время театрализованного концерта к 130-летию Сергея Есенина. По словам звезды, притягательность поэта объяснялась его внешностью, амбициозностью и выдающимся литературным даром.

Григорий Лепс заявил, что мужчинам сложно понять женщин. Видео © Пятый канал

«Вас же, женщин, очень сложно понять: что вас прельщает, что вам нравится», — цитирует Лепса Пятый канал.

Кроме того, музыкант отметил личностные качества Есенина, охарактеризовав его как «крепкого» человека с мощной творческой энергетикой. В рамках юбилейного вечера звезда исполнил романс «Мне осталась одна забава…».

Ранее в соцсетях завирусилось видео с концерта Григория Лепса, на котором раздражённый музыкант небрежно толкнул подростка. Мальчик дважды просил сделать «по-братски» совместное фото с артистом, но получал отказ. Не выдержав подобной настойчивости, певец попытался спихнуть ребёнка со сцены. Позже адвокат объяснил, какое наказание может грозить Лепсу.