Адвокат объяснил, какое наказание грозит спихнувшему фаната со сцены Лепсу

Народный артист России Григорий Лепс может получить штраф или даже оказаться за решёткой за то, что толкнул подростка на сцене и за дальнейшие бранные слова. Однако, по словам адвоката Сергея Жорина, многое зависит от срока давности и страны, в которой произошло ЧП.

Лепс столкнул мальчика со сцены. Видео © Telegram / Зажигалка

«Толчок подростка может быть квалифицирован как простое телесное повреждение, влекущее штраф или тюремный срок до года, если не было тяжких травм», — отметил собеседник портала «Страсти».

В СМИ обсуждаются две версии произошедшего. По одной из них, конфликт вспыхнул в 2020 году в Турции, по другой, певец применил грубую силу 29 июня 2025 года в Сочи. Юрист подчеркнул, что если всё случилось в Турции, то применяться должно их уголовное право независимо от гражданства пострадавшего. Гражданин РФ, пострадавший за границей, не подпадает под российскую юрисдикцию по этому инциденту.

Жорин добавил, что срок давности по таким делам обычно составляет несколько лет, однако без жалобы дело возбуждено не будет. Нецензурную брань со сцены тоже можно квалифицировать как преступление, если потерпевший обратится с соответствующим заявлением.

Жалобу нужно подать в течение шести месяцев после случившегося, а общий срок давности составляет до двух лет. Наказанием может быть как штраф, так и тюремное заключение до двух лет. Однако если Лепс толкнул и нагрубил подростку в Турции в 2020 году, какое-либо наказание маловероятно из-за срока давности, заключил адвокат.