2 октября, 20:37

В России задержали чёрного трансплантолога, которого удалось поймать в Турции

Турция выдала России иностранца за торговлю человеческими органами

Турция выдала России иностранца, обвиняемого в торговле людьми с целью изъятия их органов. Злоумышленник был задержан в аэропорту Внуково сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России, московского ГУ МВД и транспортной полиции.

Турция выдала России преступника, торговавшего органами. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, с 2006 по 2008 год задержанный состоял в транснациональной организованной группе, которая заманивала граждан России в Косово, убеждая их согласиться на операцию по изъятию почек за денежную компенсацию. В результате жертвы получили тяжкие телесные повреждения, а операции проводились в одной из частных медицинских клиник города Приштина.

После установления его местонахождения в Турции российские правоохранительные органы через каналы Интерпола организовали депортацию. По прибытии в Москву злоумышленник был сразу задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 111 и 127.1 УК РФ.

Ранее Life.ru писал, что Камбоджа экстрадировала в РФ иркутского криптобизнесмена Романа Пичугина, обвиняемого в мошенничестве. Он с сообщниками продавал фиктивные услуги по добыче криптовалюты через интернет и оформлял на это документы на действующую компанию. Местные власти приняли решение выдворить Пичугина в Россию для проведения расследования и разбирательства.

