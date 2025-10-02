Путин случайно назвал себя экс-главой ЦРУ и пошутил над оговоркой

Во время выступления на «Валдае» президент России Владимир Путин оговорился, назвав себя экс-главой ЦРУ, а не ФСБ. Затем он пошутил и поделился воспоминанием по этому поводу.

«Я что видел как директор ЦРУ. Ой. <..> Как директор будущий, будущий!» — сказал Путин в шутливом тоне.

Обсуждая отношения между Россией и Западом в 1990-е годы, Путин вспомнил о об обманутых ожиданиях россиян. Многие думали, что после распада СССР отношения с Западом станут «по-семейному хорошие». Он признал, что сложившаяся ситуация оказалась неожиданной даже для него, как для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза.

По словам президента, в прошлом Буш показывал ему секретные документы в присутствии директора ЦРУ.

«А тут сказал: «Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами, попрошу расписаться, у нас такой порядок». Я говорю — ладно; взял, расписался», — добавил Путин.

Напомним, что выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» длилось почти 4 часа. Темой заседания стало: «Полицентричный мир: инструкция по применению». В ходе выступления российский лидер затронул различные международные вопросы, включая конфликт на Украине.