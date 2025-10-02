Валдайский форум
2 октября, 20:27

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Чёрным морем и Крымом

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В период с 21.30 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Два беспилотника были перехвачены над акваторией Чёрного моря, ещё один — над территорией Республики Крым. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

А в период с 18:00 до 20:00 мск российские системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Артём Гапоненко
