ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Чёрным морем и Крымом
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
В период с 21.30 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Два беспилотника были перехвачены над акваторией Чёрного моря, ещё один — над территорией Республики Крым. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
А в период с 18:00 до 20:00 мск российские системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
