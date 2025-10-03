Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа из-за России

Украина официально разорвала дипломатические отношения с Никарагуа после того, как Манагуа признала новые регионы России. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига в своём аккаунте в X.

Министр уточнил, что в Киеве приняли такое решение в ответ на признание Никарагуа Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью Российской Федерации. По словам Сибиги, Украина считает такие действия недопустимыми и противоречащими международному праву.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что любые попытки признания регионов России другими государствами будут иметь политические последствия для этих стран.

Ранее Life.ru писал, что Никарагуа стала крупнейшей страной Центральной Америки, официально признавшей четыре новых региона России. Манагуа направила письмо президенту РФ Владимиру Путину с поддержкой «героической борьбы России против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО». Президент страны Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо подтвердили признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России и выразили солидарность с российскими семьями, потерявшими близких.