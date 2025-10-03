Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 21:36

Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа из-за России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zmotions

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zmotions

Украина официально разорвала дипломатические отношения с Никарагуа после того, как Манагуа признала новые регионы России. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига в своём аккаунте в X.

Министр уточнил, что в Киеве приняли такое решение в ответ на признание Никарагуа Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью Российской Федерации. По словам Сибиги, Украина считает такие действия недопустимыми и противоречащими международному праву.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что любые попытки признания регионов России другими государствами будут иметь политические последствия для этих стран.

Сибига неуместно подколол Орбана за желание Венгрии не быть вместе с Украиной
Сибига неуместно подколол Орбана за желание Венгрии не быть вместе с Украиной

Ранее Life.ru писал, что Никарагуа стала крупнейшей страной Центральной Америки, официально признавшей четыре новых региона России. Манагуа направила письмо президенту РФ Владимиру Путину с поддержкой «героической борьбы России против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО». Президент страны Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо подтвердили признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России и выразили солидарность с российскими семьями, потерявшими близких.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Никарагуа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar