Путин провёл переговоры с Додиком на сессии клуба Валдай

Президент России Владимир Путин провёл в Сочи переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Встреча состоялась после пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай», где российский лидер выступил с докладом.

Путин провёл переговоры с Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Республикой Сербской в политической, экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике, строительстве и образовании.

Это уже третья встреча лидеров в текущем году — предыдущие состоялись в Москве в мае во время мероприятий к 80-летию Победы и в апреле в Кремле.