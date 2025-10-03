Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 23:24

Путин провёл переговоры с Додиком на сессии клуба Валдай

Президент России Владимир Путин провёл в Сочи переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Встреча состоялась после пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай», где российский лидер выступил с докладом.

Путин провёл переговоры с Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Республикой Сербской в политической, экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике, строительстве и образовании.

Это уже третья встреча лидеров в текущем году — предыдущие состоялись в Москве в мае во время мероприятий к 80-летию Победы и в апреле в Кремле.

Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремный срок Додика на штраф
Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремный срок Додика на штраф

А на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин затронул тему отношений РФ с Финляндией. Президент России заявил, что страна не против восстановления отношений с Хельсинки, если финская сторона этого пожелает. Также глава РФ рассказал, как играл в хоккей с экс-президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Путин
  • Милорад Додик
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar