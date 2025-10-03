Путин провёл переговоры с Додиком на сессии клуба Валдай
Президент России Владимир Путин провёл в Сочи переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Встреча состоялась после пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай», где российский лидер выступил с докладом.
Путин провёл переговоры с Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Республикой Сербской в политической, экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике, строительстве и образовании.
Это уже третья встреча лидеров в текущем году — предыдущие состоялись в Москве в мае во время мероприятий к 80-летию Победы и в апреле в Кремле.
А на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин затронул тему отношений РФ с Финляндией. Президент России заявил, что страна не против восстановления отношений с Хельсинки, если финская сторона этого пожелает. Также глава РФ рассказал, как играл в хоккей с экс-президентом Финляндии Саули Ниинистё.
