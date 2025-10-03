На Камчатке за сутки произошло 29 афтершоков магнитудой до 5,5

За минувшие сутки у побережья Камчатки зарегистрировали сразу 29 афтершоков, один из них ощутили жители региона. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

«За сутки произошло 29 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,5. Один из них ощущался жителями края», – уточнили в ведомстве.

Спасатели добавили, что учёные продолжают фиксировать повышенную вулканическую активность после мощного землетрясения 30 июля. Под пристальным наблюдением остаются шесть камчатских исполинов: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников.

«Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к вулканам», – добавили в МЧС.

Днём ранее на Камчатке зафиксировали 13 афтершоков, один из которых также почувствовали жители. Учёные отметили, что после июльского землетрясения регион находится в состоянии сейсмического напряжения, а вулканы остаются крайне активными. Над Ключевским гигантом поднимался пепловый шлейф высотой до трёх километров, из-за чего для авиации ввели жёлтый код опасности.