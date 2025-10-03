Валдайский форум
2 октября, 23:38

На Камчатке за сутки произошло 29 афтершоков магнитудой до 5,5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

За минувшие сутки у побережья Камчатки зарегистрировали сразу 29 афтершоков, один из них ощутили жители региона. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

«За сутки произошло 29 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,5. Один из них ощущался жителями края», – уточнили в ведомстве.

Спасатели добавили, что учёные продолжают фиксировать повышенную вулканическую активность после мощного землетрясения 30 июля. Под пристальным наблюдением остаются шесть камчатских исполинов: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников.

«Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к вулканам», – добавили в МЧС.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту четыре километра
Днём ранее на Камчатке зафиксировали 13 афтершоков, один из которых также почувствовали жители. Учёные отметили, что после июльского землетрясения регион находится в состоянии сейсмического напряжения, а вулканы остаются крайне активными. Над Ключевским гигантом поднимался пепловый шлейф высотой до трёх километров, из-за чего для авиации ввели жёлтый код опасности.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Общество
  • Камчатский край
