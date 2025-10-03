Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись на границе с Россией

Пятеро норвежских солдат-призывников пропали во время учений в области Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью России. Военные отрабатывали навыки незаметного передвижения. По информации телеканала TV2, поисковая операция с использованием дронов и служебных собак продолжается уже около двух недель.

Представитель полиции сообщил, что изначально пропавшими считались десять военнослужащих, однако пятерых удалось обнаружить — трое самостоятельно вышли к месту сбора, а двоих нашли с вертолёта. Основными версиями произошедшего рассматриваются возможность того, что солдаты заблудились в сложных природных условиях или с ними произошёл несчастный случай.

Ранее в Норвегии задержали пожилую семейную пару из Сингапура за незаконный запуск дрона вблизи замка Акерсхус в Осло. Туристам грозит штраф, а также возможная депортация, так как они являются иностранными гражданами. Полиция изъяла дрон для выяснения характера съёмки.