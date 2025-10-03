Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

3 октября, 00:53

Бывшему судье Верховного суда Момотову ограничили выезд за границу

Виктор Момотов. Обложка © Совет судей Российской Федерации / www.ssrf.ru

История с миллиардными активами экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова набирает обороты. Судебные приставы наложили на него ограничение на выезд из России.

Эта мера связана с обеспечительным иском Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства имущество стоимостью не менее 9 миллиардов рублей. Под арест попали отели сети «Мартон» в восьми регионах страны, гостиница «Вологда» и почти сотня объектов недвижимости, связанных с Момотовым и его компаньонами.

Аналогичные меры коснулись и других лиц, фигурирующих в деле. Уже 8 октября Останкинский суд начнёт рассмотрение по существу антикоррупционного иска, сообщает ТАСС.

Момотов, отметим, занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, входил в президиум высшего судебного органа и возглавлял Совет судей РФ, но в сентябре 2025-го сам подал в отставку.

Ранее Life.ru писал, что в деле о девяти «грязных» миллиардах экс-судьи Верховного суда оказался замешан и сын его бизнес-партнёра. Иван Марченко, наследник «гостиничного короля» Андрея Марченко, был арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании средств в особо крупном размере.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

