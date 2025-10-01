Сын гостиничного короля арестован из-за 9 «грязных» млрд рублей экс-судьи Верховного суда
Сын компаньона экс-судьи Момотова арестован в Краснодаре за мошенничество
Экс-председатель Совета судей Виктор Момотов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Сын предпринимателя, владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, компаньона бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова оказался в центре громкого расследования. По данным картотеки судов, Ивану Марченко вменяют две статьи — «Мошенничество» и «Отмывание средств в особо крупном размере».
Октябрьский суд принял решение взять сына «гостиничного короля» под стражу: ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Информация о мерах пресечения и формулировках обвинений доступна в официальной судебной картотеке.
Момотов был судьёй Верховного суда с 2010 года. 23 сентября стало известно, что Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, имеющих отношение к председателю Совета судей. Сам Момотов с активами на 9 миллиардов рублей утверждает, что его оклеветали. 26 сентября он подал заявление об отставке с поста председателя Совета судей, и его полномочия были прекращены.
