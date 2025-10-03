Овечкин провёл первый предсезонный матч за «Вашингтон» после травмы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восстановился от травмы и принял участие в предсезонном матче НХЛ с «Бостон Брюиз». Игра завершилась победой «мишек» со счётом 3:1.

Россиянин провёл на льду 21 минуту 7 секунд и нанёс один бросок по воротам соперника. Также в составе «столичных» играл форвард Иван Мирошниченко.

Напомним, Овечкин получил травму нижней части тела на первой тренировке и пропустил четыре предсезонных матча «Вашингтона».