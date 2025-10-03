Валдайский форум
3 октября, 05:11

Белый дом подготовил список ведомств, где пройдут увольнения из-за шатдауна

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Администрация президента США Дональда Трампа завершила подготовку перечня ведомств, в которых планируются массовые увольнения на фоне продолжающегося шатдауна федерального правительства. Согласно информации CNN, официальное оглашение списка запланировано на ближайшие дни — объявление может состояться в пятницу, либо в выходные дни.

Источники в Белом доме сообщают, что хотя некоторые детали предстоящих сокращений ещё уточняются, основной список уже составлен Административно-бюджетным управлением совместно с целевыми агентствами. Ранее Трамп заявлял о необходимости определить, «какие из многочисленных демократических агентств» подлежат сокращению.

По данным официальных лиц, часть агентств оказались в перечне из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности, однако главной причиной называется их несоответствие приоритетам президента. Этот шаг администрации Трампа рассматривается как часть более широкой стратегии по реформированию федерального правительства.

«Тонкая работа Белого дома»: Политолог раскрыл Life.ru закулисье шатдауна в США
Ранее сообщалось, что администрация президента США оценила ущерб ВВП от частичного приостановления работы правительства примерно в $15 млрд каждую неделю. Экономические консультанты главы США Дональда Трампа предупреждают: если шатдаун затянется, последствия будут более чем символическими — они способны серьёзно подорвать макростатистику и потребительский спрос.

