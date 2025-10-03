Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 04:22

ВС РФ ударами ФАБ уничтожили наёмников из Колумбии под Днепропетровском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Российские военнослужащие уничтожили наёмников из Колумбии с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ) в Днепропетровской области. Об этом 3 октября сообщили в силовых структурах.

«По Орестополю успешно отработали наши ФАБы. Под удар попали позиции наемников из Колумбии»,приводит комментарий собеседника ТАСС.

Представитель российских силовых структур уточнил, что ликвидировали группу из трёх человек. Ещё семеро наемников получили тяжёлые ранения. При этом раненых с линии фронта не эвакуируют.

Военный обозреватель объяснил высокую смертность сражающихся за ВСУ наёмников в зоне СВО
Военный обозреватель объяснил высокую смертность сражающихся за ВСУ наёмников в зоне СВО

Ранее российский штурмовик с позывным Увар сообщил, как украинские бойцы оставили умирать раненого американского наёмника, который служил в отряде спецназа ГУР. Сослуживца бросили живым с простреленной ногой.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar