Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 04:29

Самолёт Airbus A321 не смог вылететь из Иркутска из-за технической неисправности

Воздушное судно Airbus A321. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Воздушное судно Airbus A321. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Воздушное судно Airbus A321, выполнявшее рейс по маршруту Иркутск – Москва, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета после возникновения технической неисправности во время разгона по взлётно-посадочной полосе. Командир воздушного судна, согласовав действия с наземными службами аэропорта, принял решение о возврате на место стоянки.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям экипажа борт успешно осуществил возврат в аэропорт Иркутска. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.

МСУТ СК России инициировал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Нью-Йорке два самолёта столкнулись на взлётной полосе аэропорта
В Нью-Йорке два самолёта столкнулись на взлётной полосе аэропорта

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший по маршруту Братск — Новосибирск, также был вынужден совершить посадку в аэропорту отправления из‑за технической неисправности. На борту находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar