Самолёт Airbus A321 не смог вылететь из Иркутска из-за технической неисправности

Воздушное судно Airbus A321, выполнявшее рейс по маршруту Иркутск – Москва, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета после возникновения технической неисправности во время разгона по взлётно-посадочной полосе. Командир воздушного судна, согласовав действия с наземными службами аэропорта, принял решение о возврате на место стоянки.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям экипажа борт успешно осуществил возврат в аэропорт Иркутска. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.

МСУТ СК России инициировал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший по маршруту Братск — Новосибирск, также был вынужден совершить посадку в аэропорту отправления из‑за технической неисправности. На борту находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа.