3 октября, 05:43

Малый ракетный корабль «Буря» успешно поразил ракету-мишень в Балтийском море

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Северного флота

Российский малый ракетный корабль «Буря» продемонстрировал эффективность комплекса «Панцирь-М» в ходе учений в Балтийском море. Корабль успешно уничтожил ракеты-мишени, запущенные с территории Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Российский малый ракетный корабль «Буря». Видео © Пресс-служба Северного флота

«Малый ракетный корабль (МРК) «Буря» проекта 22800 «Каракурт» в Балтийском море провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям вёлся из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подтвердила, что все цели были уничтожены согласно данным объективного контроля. Кроме того, экипаж отработал навыки радиоэлектронной борьбы, обеспечения живучести корабля и противодиверсионной обороны.

Ранее были опубликованы кадры нейтрализации беспилотных катеров украинских войск в акватории Чёрного моря. На видео было видно, как цели атаковали сразу с нескольких направлений.

