С экранов за решётку: Звезду российских сериалов Левду посадили в тюрьму

Актёр Яков Левда, известный по сериалу «Склифосовский», приговорён к трём годам колонии общего режима за избиение матери. О деталях приговора сообщила пресс-служба Нагатинского суда Москвы.

Конфликт, произошедший 15 ноября 2024 года, начался с телефонного разговора, в котором мать актёра пожаловалась на ссору с мужем. Пьяный Левда приехал домой, однако мирный диалог быстро перерос в агрессию. В ходе инцидента актёр раскидал вещи и избил женщину.

В результате падения двери пострадавшая получила серьёзные травмы, включая перелом рёбер и гематомы. По данным следствия, ей удалось покинуть квартиру и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

Столичный суд признал звезду виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы.

Широкую известность 39-летнему актёру принесла роль врача в сериале «Склифосовский», а всего его фильмография насчитывает 29 проектов, включая «Полицейский с Рублёвки-4» и «Шагал — Малевич».

Напомним, в конце августа появились первые сообщения о том, что Яков Левда напал на свою мать. Соседи характеризуют актёра как человека, склонного к агрессии в состоянии алкогольного опьянения. Они также утверждают, что по вине Левды погибли две собаки: щенок таксы получил смертельные ожоги, а другой пёс умер после укола, сделанного Левдой. На последнем судебном заседании Левда признал свою вину и сообщил, что после инцидента оказывал материальную поддержку матери и оплачивал её лечение. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила у актёра наличие алкоголизма.