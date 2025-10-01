Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 13:19

Суд наложил арест на две московские квартиры писателя Дмитрия Быкова*

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

На недвижимость сбежавшего из России писателя и публициста Дмитрия Быкова* наложен арест. Речь идёт о двух столичных квартирах на Мосфильмовской улице, сообщает SHOT.

Суммарная стоимость квартир Быкова* оценивается примерно в 55 миллионов рублей. По данным телеграм-канала, с августа 2025 года за писателем числятся неоплаченные коммунальные начисления, что, по всей видимости, и стало основанием для последующих ограничений.

Наложение ареста означает, что с этим имуществом временно нельзя совершать сделки — в том числе продавать или отчуждать.

Никита Михалков подтвердил слова Аллы Пугачёвой о проблемах со здоровьем
Никита Михалков подтвердил слова Аллы Пугачёвой о проблемах со здоровьем

Напомним, что Быков* заочно арестован в России за распространение заведомо ложных сведений о действиях российской армии в Харьковской области. За фейки про ВС РФ он приговорён к 7 годам тюремного заключения. Ранее писатель намекал, что вернётся в Россию «навеки», когда его тело похоронят на Востряковском кладбище.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Быков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar