Суд наложил арест на две московские квартиры писателя Дмитрия Быкова*

На недвижимость сбежавшего из России писателя и публициста Дмитрия Быкова* наложен арест. Речь идёт о двух столичных квартирах на Мосфильмовской улице, сообщает SHOT.

Суммарная стоимость квартир Быкова* оценивается примерно в 55 миллионов рублей. По данным телеграм-канала, с августа 2025 года за писателем числятся неоплаченные коммунальные начисления, что, по всей видимости, и стало основанием для последующих ограничений.

Наложение ареста означает, что с этим имуществом временно нельзя совершать сделки — в том числе продавать или отчуждать.