Суд наложил арест на две московские квартиры писателя Дмитрия Быкова*
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
На недвижимость сбежавшего из России писателя и публициста Дмитрия Быкова* наложен арест. Речь идёт о двух столичных квартирах на Мосфильмовской улице, сообщает SHOT.
Суммарная стоимость квартир Быкова* оценивается примерно в 55 миллионов рублей. По данным телеграм-канала, с августа 2025 года за писателем числятся неоплаченные коммунальные начисления, что, по всей видимости, и стало основанием для последующих ограничений.
Наложение ареста означает, что с этим имуществом временно нельзя совершать сделки — в том числе продавать или отчуждать.
Напомним, что Быков* заочно арестован в России за распространение заведомо ложных сведений о действиях российской армии в Харьковской области. За фейки про ВС РФ он приговорён к 7 годам тюремного заключения. Ранее писатель намекал, что вернётся в Россию «навеки», когда его тело похоронят на Востряковском кладбище.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.