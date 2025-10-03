Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 06:22

В Петербурге Porsche пробил ограждение и упал в реку, пассажирка погибла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Golovanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Golovanov

В Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду. Об инциденте сообщает управление МЧС по региону.

Кадры с места ДТП. Видео © Telegram / 78

«Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду», говорится в сообщении ведомства.

По информации телеграм-канала «78», в машине находились два человека. Автомобиль двигался по улице Чайковского, когда водитель не справился с управлением. Женщина-пассажир скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происхождения возбуждено уголовное дело, причина инцидента устанавливается.

В Петербурге автобус протаранил остановку у метро из-за забывчивого водителя
В Петербурге автобус протаранил остановку у метро из-за забывчивого водителя

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах 32-летняя Мария погибла в результате ДТП. Женщина, только что покинувшая рабочее место, переходила дорогу по пешеходному переходу, когда от проезжавшего грузовика отлетело колесо. Удар пришёлся в голову, и Мария скончалась на месте от полученных травм.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar