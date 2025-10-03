В Петербурге Porsche пробил ограждение и упал в реку, пассажирка погибла

В Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду. Об инциденте сообщает управление МЧС по региону.

Кадры с места ДТП. Видео © Telegram / 78

«Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду», — говорится в сообщении ведомства.

По информации телеграм-канала «78», в машине находились два человека. Автомобиль двигался по улице Чайковского, когда водитель не справился с управлением. Женщина-пассажир скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происхождения возбуждено уголовное дело, причина инцидента устанавливается.

