Соединённые Штаты намерены значительно расширить разведывательную поддержку Киева. Источники издания утверждают, что Вашингтон предоставит Украине обновлённые данные, которые, как ожидается, позволят ВСУ наносить высокоточные удары на большую дальность. Указано, что к этому Штаты подталкивают и стран-членов НАТО.

Целью таких операций, по данным газеты, станут объекты критической энергетической инфраструктуры Российской Федерации с использованием как дальнобойных ракет, так и беспилотных систем.

Однако внутри американского истеблишмента сохраняются сомнения относительно реальной эффективности такого шага. Некоторые советники, как стало известно FT, не уверены, что даже поставка крылатых ракет Tomahawk способна кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения. Один из американских чиновников, комментируя потенциальное использование этих ракет, выразил мнение, что ограниченное количество этих систем или даже спорадические удары по российским тылам вряд ли смогут повлиять на стратегическое решение президента Путина.

Подобные заявления уже прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, США уже в постоянном режиме делятся с Украиной разведданными о России. Это не новация, добавил он.